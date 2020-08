Ab 14. August 2020 spielen über 20 Jugendliche, Kinder und erwachsene Profis in "Tom Sawyer und Huckleberry Finn" auf der Bühne in der Europa Halle Mödling in einem neuen, wundervollen und auch spannenden teatro-Musical für die ganze Familie. Ein absoluter Klassiker in neuem Gewand! Lassen Sie sich überraschen und begleiten Sie die beiden abenteuerlustigen Jungen in dunkle Höhlen, auf unheimliche Friedhöfe und ans Ufer des Mississippi. Denn wo die beiden auftauchen, wartet immer eine Überraschung. Und ein entflohener Häftling, der unberechenbare Indiana Joe. Aber vielleicht auch die große Liebe. Empfohlen ab 5 Jahren!

Als Grundlage dienen die Klassiker von Mark Twain ("Die Abenteuer des Tom Sawyer" und "Die Abenteuer des Huckleberry Finn"), der sogar lange in Wien lebte und in Kaltenleutgeben bei Wien "kurte".



Tom Sawyers und Huckleberry Finns Erlebnisse werden mithilfe durchkomponierter Szenen, ins Ohr gehender Songs und schwungvollen Choreographien, die Groß und Klein begeistern werden, in Szene gesetzt. Einzigartig in Österreich ist die Realisierung des Musiktheaters, an der über 20 außerordentlich talentierte Jugendliche, Kinder sowie Profis teilnehmen. Die freie Theatergruppe "teatro" rund um den künstlerischen Leiter Norberto Bertassi erschafft so eine mitreißende Musicalfassung für die ganze Familie.

Der Verein teatro hält sich bei allen Vorstellungen streng an die aktuellen Corona-Sicherheitsmassnahmen.

Nach der derzeit gültigen Verordnung der Bundesregierung ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes BIS ZUM GEKENNZEICHNETEN SITZPLATZ erforderlich! Bitte nehmen Sie Ihre Maske mit!

Im Falle von Symptomen einer Atemwegserkrankung darf an der Veranstaltung nicht teilgenommen werden.



Alle Infos unter: http://www.teatro.at/sommerproduktion