Tirolerball: Brauchtum trifft Wiener Charme

Bodenständig geht es am 11. Jänner auf dem Tanzparkett im Wiener Rathaus zu. Zum 28. Tirolerball – einem der urigsten Trachtenbälle der Stadt – reisen unter der Ägide des Tirolerbundes Fahnenträger, Marketenderinnen und Schützen in bunter Tracht an. Die Ballbesucher erwarten zudem Salsa-Lektionen in der neuen Cocktail-Bar. Der KURIER verlost 2x2 Karten für das Brauchtumsspektakel.

Für die Mitternachtseinlage sorgen die 15 Gastgebergemeinden. Unter dem Motto „Wir bringen die Lienzer Dolomiten nach Wien“ stellen die „Volkstanz- und Schuhplattlergruppe Lienz“, die „Oberlienzer Schuhplattler“ sowie die „Valeina Dance Champions“ die Entwicklungsgeschichte Osttirols dar. Umrahmt wird die Show von imposanten Wappenträgern.

Trachten-Umzug in der Innenstadt

Zuvor heizen die „Lienzer Tanzlmusig“ mit Oberkrainer-Sounds und Böhmischer Marschmusik, „SunTownMusic“ mit Pop-Rock sowie „Da Iselklong“ mit einem Potpourri aus Volksmusik und Lautmalerei die Stimmung an.

Schaulustige haben am 11. Jänner beim Bürgermeisterempfang im Arkadenhof bereits um 11 Uhr die Gelegenheit, die Trachten-Anordnungen beim Einzug ins Rathaus zu sehen. Am 12. Jänner defilieren Hunderte Trachtenträger durch die Innenstadt. Start ist um 11.45 Uhr bei der Staatsoper. Karten für den Ball kosten 50 Euro.