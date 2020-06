Tierscher Ausflugsspaß in Herberstein

Klettern, schwingen, abhängen – in so einer Affenbande ist immer was los. Unter den 85 Tierarten aus allen Kontinenten tummeln sich auch verspielte Affenbanden aus insgesamt 7 verschiedenen Primatenarten. Tauchen Sie ein in die Welt der Affen, beobachten Sie bei einer Entdeckungsreise um die Welt verblüffende Ähnlichkeiten zu uns Menschen und lassen Sie sich anstecken von der fröhlich-frechen Art dieser beeindruckenden Klettermeister. Zuviel Affentheater? Dann statten Sie doch unserer Löwenfamilie einen Besuch ab. Unsere Löwenbabys Spartacus, Maximus und Tiberius halten Mama Amira und Papa Caesar ganz schön auf Trab. Überzeugen Sie sich selbst, wie schnell unsere „Königskinder“ heranwachsen. Die Historischen Rosengärten, eine Schlossbesichtigung im Gartenschloss Herberstein oder ein Besuch des Gironcoli Museums runden einen spannenden Tag ab. Weiteres Plus: Hundefreundliches Ausflugsziel.

Tipp: Online Ticket kaufen und kontaktlos ohne Warteschlange in das Zooerlebnis.