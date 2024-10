Vienna Whisky Festival

18.+19. Oktober, MuseumsQuartier

DIE Messe für Whisky-LiebhaberInnen

Das MuseumsQuartier im Herzen der Stadt Wien öffnet ihre Tore für alle Whisky-EnthusiastInnen und die, die es noch werden wollen. Hunderte Whisky-Sorten aus aller Welt werden präsentiert und nationale sowie internationale ExpertInnen geben an den Ständen und in eigenen Masterclasses Einblicke in die spannende Welt der Spirituose. Das Vienna Whisky Festival bringt die ganze Welt des Whiskys an einem einzigartigen Ort zusammen. Eine Rarität im Glas, einen Hauch Sehnsucht im Sinn, gepflegte Konversation, stimmungsvolles Ambiente, gemütliche Lounge-Bereiche und beste Stimmung – wer das sucht, ist hier genau richtig!

Tickets und weitere Infos unter www.spiritsfestivals.at