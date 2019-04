Tickets für die Design Days zu gewinnen

Von 3. bis 5. Mai 2019 verwandelt sich das Schloss Grafenegg wieder in eine Designerlebniswelt. Die Aussteller präsentieren Design in allen Facetten – von puristisch bis hin zu klassisch. Pünktlich zum Beginn der Gartensaison werden auch die Outdoor-Trends 2019 gezeigt. Mehr als 150 nationale und internationale Top-Marken stellen Klassiker sowie Neuheiten vor. In der Genuss-Meile sorgen Gastronomen und Foodtrucks für das leibliche Wohl, ein Kinderprogramm bietet auch den Kleinsten Unterhaltung.