In der vergangenen Saison schaffte das Team der Vienna Vikings relativ überraschend den Einzug in den Austrian Bowl XXXVII, das Finale der AFL-Saison. Dort verlor man das Wiener Derby gegen die Vienna Dragons und der Titel Österreichischer Staatsmeister ging an den Stadtrivalen.

Somit startet die Saison 2023 ganz klar mit dem Ziel Revenge! In der 38. AFL-Saison kämpfen zehn Teams aus ganz Österreich heuer um den Austrian Bowl. In insgesamt fünf Heimspielen gegen die Swarco Raiders, die Vienna Dragons, die Stryrian Bears, die Telfs Patriots und die Prague Black Panthers wird das Team um Head Coach Ivan Zivko wiedermal alles geben, um den Einzug in die Playoffs perfekt zu machen und den Titel zum 16. Mal nach Simmering zu holen.

Highlights der bevorstehenden Saison werden mit Sicherheit die Derbys gegen die Vienna Dragons sein. Am 16. April steht das Heimspiel gegen den Stadtrivalen an, bevor das AFL Team zum Finale des Grunddurchgangs am 01. Juli bei den Dragons antreten wird.

Zum ersten Spiel der neuen Saison begrüßen die Vikings die Raiders aus Tirol zum Home-Opener. Neben dem Spiel gibt es für Groß und Klein viele andere Attraktionen, die dieses erste AFL-Spiel zu einem Erlebnis machen werden. Kickoff ist um 15 Uhr.