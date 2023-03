Die Geschichte Israels begann nicht erst mit seiner Gründung: Seit dem Zionistenkongress 1897 kämpften Theodor Herzl und seine Mitstreiter um einen jüdischen Nationalstaat in Palästina, das damals Teil des Osmanischen Reiches war. Zu Beginn stand der Aufbau von Kibbuzim, 1909 wurde Tel Aviv gegründet. Von 1922 an hatte das Vereinigte Königreich das Mandat über Palästina; aber selbst nach dem Holocaust war eine legale Einreise unmöglich. Erst am 14. Mai 1948 zogen sich die letzten britischen Streitkräfte zurück – und David Ben-Gurion verlas die Unabhängigkeitserklärung. Ein 15 Monate dauernder Krieg gegen arbische Staaten war die Folge – und die Konflikte dauern bis heute an.

Das 75-Jahr-Jubiläum ist dennoch ein Grund zum Feiern. Auch in Wien: Das Jüdische Museum gratuliert mit der Fotoinstallation „Happy Birthday Israel!“ (bis 2. Juli). Und Frédéric-Gérard Kaczek AAC hat das von ihm 1991 gegründete Jüdische Filmfestival Wien unter das Motto „75 Jahre Israel – Realität und Utopie“ gestellt. „Das Land steht seit Anbeginn im Fokus der Weltöffentlichkeit“, so der aus Belgien gebürtige Kameramann. „Wegen seiner Politik und seiner Position im Nahen Osten, aber auch wegen der Friedensinitiativen und der Multikulturalität.“

Von 19. April bis 3. Mai im Metro Kinokulturhaus und im Village Cinema Wien Mitte



Spielplan: www.jfw.at