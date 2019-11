Jon Schnee, Hodor, Daenerys, der Khal, Jamie Lannister und Arya Stark. Sie alle sind Charaktere des Fantasy-Epos Game of Thrones. Acht Staffeln lang fesselte die Serie Fans vor den Fernseher – das Kabarett Simpl nimmt den komplexen Plot auf: in zwei Stunden erleben Zuseherinnen und Zuseher des Stückes "THRONES! Drachenfeuer unterm Königsarsch" ein Fantasy-Musical. bei dem man sich auf etwas verlassen kann: Am Ende sind alle tot – aber immerhin hat man etwas zu lachen.