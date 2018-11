THIS IS US - Season 2

Jeder hat eine Familie. Und jede Familie hat eine Geschichte.

THIS IS US - DAS IST LEBEN erzählt die Geschichte der Familie Pearson im Laufe der Jahrzehnte: von Jack und Rebecca als jungen Eltern in den 1980er-Jahren bis zur Gegenwart, in der ihre inzwischen 37-jährigen Kinder Kevin, Kate und Randall auf der Suche nach Liebe und Erfüllung sind.

Dieses bodenständige, lebensbejahende Comedy-Drama zeigt, wie selbst kleine Begebenheiten in unserem Leben die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen und wie unsere Verbindungen zueinander Zeit, Entfernung und sogar den Tod überdauern können.