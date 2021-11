Thermomix Kochbuch

Jede*r Feinschmecker*in liebt es, einen neuen Ort durch die lokalen Gerichte zu erkunden. Ob man dabei in einem Sternerestaurant speist oder Street Food genießt: die regionale Küche verrät etwas über die Umgebung, seine Menschen und seine Geschichte. Wer sich also nach Urlaub sehnt, ohne dabei das Land und die eigene Küche zu verlassen, kocht sich mit den 50 Rezepten in „Damals. Heute. Für immer“ im Handumdrehen einmal rund um den Globus.

Auf über 200 Seiten inspiriert Thermomix® mit internationalen Kreationen wie der Gewürzgurkensuppe Rassolnik aus Kasachstan, dem geschmorten Kalbsragout aus Frankreich oder der Pavlova mit gemischten Beeren aus Australien und lässt auch einen Blick hinter die Kulissen seiner 50-jährigen Erfolgsgeschichte und der Rezeptentstehung werfen.