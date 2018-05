THEATERFEST NIEDERÖSTERREICH

Felsenbühne Staatz, Do., 26. Juli

Les Misérables

Nach seiner Uraufführung 1980 in Paris und der Premiere der auch heute noch gespielten Cameron-Mackintosh-Produktion 1985 in London trat Victor Hugos Roman „Die Elenden“ in seiner Musical-Fassung einen weltweiten Siegeszug an: Sie wurde von 70 Millionen Menschen in 44 Ländern in 22 Sprachen gesehen und heimste 76 einschlägige Preise ein. Die Londoner Fassung steht seit 33 Jahren ununterbrochen auf dem Spielplan und gilt damit als das am längsten laufende Musical weltweit.