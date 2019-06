THEATERFEST NIEDERÖSTERREICH 2019

Wachaufestspiele Weißenkirchen | Keine Ruh´ für´s Donauweibchen

Weißenkirchen zu Napoleons Zeiten. Kurz nach der Schlacht bei Dürnstein: Auf der Suche nach ihrem verschollenen Verlobten landet die glutvolle Russin Olga Baranowa samt trinkfreudigem Diener Dimitri in Weißenkirchen und gerät in einen komplexen Pallawatsch aus Verwicklungen und Herzenswirrwarr. Eine geheimnisvolle Eremitin bemüht sich vergebens, beruhigend einzugreifen… Und alles nimmt an Fahrt auf, als auch noch das Donauweibchen seine liebevollen Flossen in diesen irdischen Wahnwitz taucht … Freuen Sie sich auf eine zauberhafte Komödie mit Musik von Susanne Felicitas Wolf, in der Inszenierung von Serge Falck, mit Publikumslieblingen wie Waltraut Haas, Serge Falck, Stephan Paryla-Raky, Leila Strahl u. a. RAHMENPROGRAMM Voices of Musical - Maya Hakvoort & Ramesh Nair (25.8.)