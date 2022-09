Theater Scala: Live und so was von analog!

Die im fünften Wiener Gemeindebezirk beheimatete Scala ist Teil des Theaters zum Fürchten, des größten unabhängigen Theaterkonglomerats Österreichs. 1987 von Bruno Max gegründet, bietet die Scala seit mehr als 25 Jahren hochwertige Eigenproduktionen von der Klassik bis zur Gegenwart, mit besonderem Schwerpunkt auf Werken der angelsächsischen und elisabethanischen Literatur, bei rund einem Drittel handelt es sich um Ur- und Erstaufführungen.

In der Saison 2022/23 bietet die Scala erneut ein breitgefächertes Programm. Die Spielzeit beginnt am 24. September mit der Komödie "Viel Lärm um nichts" von William Shakespeare. Intendant Bruno Max siedelt die Handlung des Theaterklassikers in seiner Inszenierung im Sizilien der Nachkriegszeit an.

Spielplan: