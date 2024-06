THEATER IM PARK : Ursula Strauss & BartolomeyBittmann am 7. Juli

Am 07. Juli präsentiert THEATER IM PARK Ursula Strauss & BartolomeyBittmann: Alles Liebe

ALLES LIEBE - ein Titel, den man wörtlich nehmen darf. Im neuen Programm, das Ursula Strauss gemeinsam mit dem Duo BartolomeyBittmann präsentiert, dreht sich alles um dieses Thema. Die Liebe in ihren vielen Facetten und Farben – verträumt, verspielt, verzweifelt, verlassen, verwegen, verliebt… ein lustvolles Ausloten von Grenzen. Dabei bewegen sich die drei Künstler literarisch und musikalisch in den unterschiedlichsten Genres: So hat die hinreißende Mundart einer Christine Nöstlinger Platz neben dem hochromantischen Liebesgedicht, frivole Liebschaften der 1920er neben Bravo-Texten der 70er Jahre. Das Volkslied und das Wienerlied, Schlager und Popsongs, sowie die unverwechselbar energiegeladene Musik von BartolomeyBittmann – eine sinnliche, gespickt mit viel Humor und auch durchaus kritische Annäherung des oftmals so überstrapazierten Begriffs Liebe. Bereits mit „Marlene“ wurden Ursula Strauss und BartolomeyBittmann vom Publikum stürmisch gefeiert. Mit dem Programm „Alles Liebe“ präsentiert das Trio ein nächstes musikalisch-literarisches Kraftwerk zu einem Thema, von dem wir alle ja erwiesenermaßen nie genug haben können. Ursula Strauss, Erzählerin, Gesang Duo BartolomeyBittmann Matthias Bartolomey, Violoncello Klemens Bittmann, Violine und Mandola