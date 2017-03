Mit „The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show“ kommt die große Hommage auf die unvergessene Pop-Diva nach weltweit erfolgreichen Tourneen in USA, Kanada, Australien, Singapur und Neuseeland zum zweiten Mal nach Österreich. In der Rolle Whitney Houstons interpretiert die südafrikanische Sängerin Belinda Davis mit ihrem Auftreten und verblüffend ähnlicher Stimme wie keine andere Whitney Houston’s größte Hits.



Wenn Belinda Davis die Bühne in ihrer Rolle als Whitney Houston betritt, staunt das Publikum – denn sie vermittelt das Gefühl, die Pop-Diva sei wieder auferstanden. Begleitet von einer siebenköpfigen Live-Band und vier Tänzern entzünden die 12 Akteure in „The Whitney Houston Show“ ein zweistündiges musikalisches Feuerwerk, bestehend aus 20 ihrer größten Popsongs mit all den unvergessenen Klassikern wie “I Will Always Love You”, “I’m Every Woman”, oder “Million Dollar Bill”.





In dieser Show stimmt alles, von der Wahl der Akteure, über die Inszenierung aus Choreographie, Licht, aufwändigem Kostümbild und Projektionen der unvergessenen Künstlerin auf großer Videowall. Für einen Abend kann sich der Zuschauer von Belinda Davids mitnehmen lassen auf eine Reise durch drei Jahrzehnte Superstar-Karriere.



Mehr Informationen zur Show und Tickets finden Sie unter www.lskonzerte.at