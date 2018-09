„The Walking Dead” - Sky Night in Wien

In Staffel 9 müssen sich die Protagonisten nach ihrem Siegeszug ganz neuen Herausforderungen stellen. Benzin und Munition werden knapp, weshalb sie auf altmodische Methoden zurückgreifen müssen. Während Negan sein einsames Dasein als Gefangener verbringt und dazu gezwungen ist, sich seinen inneren Dämonen zu stellen, treffen Rick und seine Verbündeten auf die gefürchteten Mitglieder der Whisperer-Gruppe. Außerdem erwarten sie Abschiede von beliebten Charakteren, aber auch die Rückkehr von bekannten Gesichtern sowie Neuzugänge.



Sendehinweis

„The Walking Dead” Staffel 9, ab 8. Oktober immer montags um 21:00 Uhr auf Fox bei Sky. Die kompletten Staffeln 1 bis 8 sind ab 21.9.2018 auf Sky Box Sets über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar.