"The Sound of Hans Zimmer & John Williams" im Wiener Konzerthaus

All ihre OhrwĂŒrmer und markanten Themen lĂ€sst das City of Prague Philharmonic Orchestra in „The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ am 2. April 2022 im Wiener Konzerthaus in einem Fest der Klangfarben erstrahlen.

Zu hören gibt es Musik aus „Harry Potter“, „Fluch der Karibik“, „Star Wars“, „The Dark Knight“, „Schindlers Liste“, „Jurassic Park“, „Der König der Löwen“ uvm. Durch den Abend fĂŒhrt Mirjam Weichselbraun, die zu den Filmmusiken Spannendes und Unterhaltsames zu ergĂ€nzen weiß. Einem unvergesslichen Konzertabend steht somit nichts im Wege.