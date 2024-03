The Sound of Hans Zimmer and John Williams | Wiener Konzerthaus

Das Œuvre der begehrtesten Filmkomponisten Hollywoods liest sich wie ein Lexikon der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Eine gemeinsame Auslese an sieben Oscars für die beste Filmmusik unterstreicht den Legendenstatus von John Williams und Hans Zimmer. Meisterhafte Vertonungen großer Emotionen sowie nostalgische Reminiszenz an unvergessliche Blockbuster ergänzen sich nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre mit »The Sound of John Williams & Hans Zimmer« erneut an einem feierlichen Abend filmmusikalischer Klangkunst. Ein Höhepunkt nach dem anderen wird dabei in feinsten, symphonischen Hörgenuss umgesetzt. Die ewig verzaubernde Magie der Traumfabrik erklingt in ergreifendem Tongewand, aber auch fein nuancierte Momente kommen nicht zu kurz. Eine mitreißende Reise in eindrückliche wie vertraute Traumwelten der Vergangenheit und Gegenwart.

Freuen Sie sich auf eine mitreißende Reise in eindrückliche wie vertraute Traumwelten der Vergangenheit und Gegenwart mit legendärer Filmmusik u. a. aus „Fluch der Karibik“, „Harry Potter“, „Star Wars“, „König der Löwen“, „Jurassic Park“, „Schindlers Liste“, „Dune“ u. v. m. – gespielt und gesungen vom City of Prague Philharmonic Orchestra & Choir. Durch den Abend führt der deutsche Moderator Steven Gätjen.