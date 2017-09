The Rolling Stones am Red Bull Ring

Die Rolling Stones ein Phänomen zu nennen, ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Keine andere Band auf der Welt steht seit so langer Zeit in unveränderter Besetzung auf der Bühne und ist dabei so erfolgreich.



Institution ist das Wort, das sich aufdrängt. Weil sie – gefühlt – einfach schon immer da gewesen sind. Und man kann es sich überhaupt

nicht vorstellen, dass es sie einmal nicht mehr geben wird. Obwohl das Datum ihres allerletzten Gigs wahrscheinlich näher liegt, als den Millionen Fans und VerehrerInnen auf der ganzen Welt lieb ist. Immerhin: Zusammen sind die vier Herren inzwischen stolze 293 Jahre alt, wobei Ron Wood, der vor wenigen Wochen 70 wurde, der Jungspund der Combo ist.



Das Konzert der Rolling Stones am Red-Bull-Ring in Spielberg findet am Samstag, 16. September 2017 statt. Einlass ist ab 15 Uhr, das Programm startet planmäßig ab 17 Uhr. Weitere Infos finden Sie hier: stones-spielberg.at

Die Uhr zur Musik: Die Manufaktur Zenith hat mit dem Modell „Pilot Type 20 GMT Tribute to the Rolling Stones“ den Stil der Band perfekt umgesetzt. Eckdaten: Titangehäuse, Hologramm-Zifferblatt, Manufakturwerk, auf 200 Stück limitiert.



