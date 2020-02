Lenny Belardo alias Papst Pius XIII. ( Jude Law) hat es in "The Young Pope" geschafft, als junger amerikanischer Pontifex durch seine charmante, aber durchaus rebellische Art Tausende Gläubige in seinen Bann zu ziehen – und auch in der neuen Staffel wird er verehrt.

In "The New Pope" befindet sich der Vatikan aber in einer Ausnahmesituation: Pius XIII. liegt im Koma. Der Papststuhl muss nun so schnell wie möglich wiederbesetzt werden. Trotz einiger unvorhergesehener, mysteriöser Umstände gelingt es dem Sekretär des Vatikanstaates Voiello ( Silvio Orlando) schließlich, den britischen Adeligen Sir John Brannox ( John Malkovich) als Papst Johannes Paul III. an die Spitze des Vatikans zu hieven.

Anfangs wirkt es, als sei der charmante und kultivierte John wie geschaffen für seine Aufgaben als Papst. Doch der Schein trügt, denn auch er hat einige Geheimnisse zu verbergen. Zudem muss er bald feststellen, dass es alles andere als einfach ist, den überaus beliebten Pius XIII würdig zu ersetzen. Während die erbitterten Kämpfe zwischen den religiösen Fundamentalisten immer größere Ausmaße annehmen, sieht sich die Kirche mit einer Reihe neuer Skandale konfrontiert – und schlittert in eine tiefe Krise. Aber wie immer ist im Vatikan nichts, wie es scheint.

Wie bei "The Young Pope" spielt Jude Law als Papst Pius XIII. auch in der neuen Serie eine der Hauptrollen. "The New Pope" macht aber auch mit einigen weiteren prominenten Schauspielern wie John Malkovich als Papst Johannes Paul III. und Gaststars wie Sharon Stone und Marilyn Manson auf sich aufmerksam. Das Drehbuch für die provokante Parabel über Religion und Macht schrieb Sorrentino gemeinsam mit Umberto Contarello und Stefano Bises.