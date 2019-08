The Music of Hans Zimmer & more im Steinbruch St. Margarethen

Mit Fanfaren ins Filmmusik-Konzert: Die großartigen symphonischen Klangwelten von Hans Zimmer sind erstmals am Mittwoch, 13. August 2019 um 20 Uhr im Steinbruch St. Margarethen in einem einmaligen Open-Air-Konzert zu erleben.

Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein besonderer musikalischer Abend in großer Aufführung mit Orchester, Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung. Zu den Special Guests zählt die einzige weibliche deutsche Golden-Globe-Preisträgerin Natassja Kinski.

Der deutschstämmige Komponist wurde mit „Rain Man“ berühmt und hat seitdem zahlreichen Mega-Hits aus Hollywood zu Erfolg und dramatisch-emotionaler Wirkung verholfen, so u.a. „Gladiator“, „Fluch der Karibik“ sowie „Interstellar“ und „ Batman“. Für den Filmscore zu Christopher Nolans „Dunkirk“ erhielt Hans Zimmer 2018 seine elfte Oscar-Nominierung.



Hans Zimmer selbst wird nicht anwesend sein.



Eine kleine Sensation ist die Mitwirkung von Klaus Badelt, der für Hans Zimmer die Filmmusik zu „Gladiator“, „Fluch der Karibik“, „ Pearl Harbour“, „Mission Impossible II“ und weitere Werke komponierte. Badelts Erkennungsmelodie aus „Fluch der Karibik“ „He's a Pirate“ zählt zu den berühmtesten Ohrwürmern der Filmgeschichte.