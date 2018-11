Erleben Sie den magischen Welthit unserer Zeit!

Bei unzähligen Aufführungen in New York, Asien oder Australien haben die Stars von THE ILLUSIONISTS bereits viele Rekorde gebrochen und Millionen Zuschauer begeistert. In diesem verblüffenden Spektakel werden sämtliche Gesetze von Logik und Schwerkraft überwunden. Hier trifft echtes Genie auf große Magie.



Meistermagier Luis De Matos, Manipulator Yu Ho-Jin, die Verwandlungskünstler Sos & Victoria sowie viele andere begnadete Zauberer werden Ihre Aufmerksamkeit bannen, Ihren Blick verführen und Ihren ganzen Körper zum Jubeln bringen. Was gerade noch hier war, Simsalabim, das löst sich in Luft auf. Was Sie aber schon für verschwunden hielten, steht plötzlich wieder vor Ihnen. Alles nur grandiose Tricks oder wirkliche Zauberei? Um das herauszufinden, gibt es jetzt einen Weg...



Sichern auch Sie sich Ihre Karten und werden Sie Zeuge von unvergesslichen Illusionen. Staunen Sie, wenn die Magier Gedanken lesen, wie Federn über Ihnen schweben oder sich aus den engsten Fesseln befreien. Möchten Sie diese einmalige Chance nutzen, um sich für lange Zeit daran zu erfreuen?

Dann verzaubert THE ILLUSIONISTS bald auch Sie: von 8. bis 10. Februar 2019 in der Wiener Stadthalle. Tickets erhältlich unter: https://www.theillusionistslive.eu/at/

Der KURIER verlost für diese einmalige Show 1x2 Tickets.