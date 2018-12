THE HANDMAID´S TALE - Der Report der Magd Staffel 2

Die zweite Staffel der mit dem Emmy® und Golden Globe® ausgezeichneten Drama-Serie ist geprägt durch Desfreds Schwangerschaft und ihrem andauernden Kampf, ihr ungeborenes Kind vor den Schrecken des dystopischen Gileads zu bewahren und sich zu befreien.

Staffel Zwei zeigt wie das soziale Gefüge im neuen Staat funktioniert, welche Vorgeschichte die verschiedenen Protagonisten geprägt hat und wie hoffnungslos das Leben in den Kolonien aussieht. In einem System der Unterdrückung ist es wichtig Verbündete zu haben, doch wem kann man wirklich trauen? „Gilead ist in dir“ ist Tante Lydias Lieblings-Dogma. Desfred und ihre Weggefährten kämpfen entschlossen gegen diese dunkle Wahrheit oder fallen ihr zum Opfer.