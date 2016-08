The Defiant Requiem: Verdi in Terezín

Es ist keine gewöhnliche Aufführung des bekannten Requiems, sondern ein von Maestro Murry Sidlin inszeniertes Konzert-Drama, das die bemerkenswerte Geschichte eines charismatischen jüdischen Dirigenten Rafael Schächter und seiner Mithäftlinge erzählt. Es kombiniert die ergreifende Musik Verdis mit Zeitzeugenberichten von überlebenden Chormitgliedern und Ausschnitten aus einem in Theresienstadt gedrehten NS-Propagandafilm „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“. Zwischen den Musikpassagen rezitieren Schauspieler Worte von Rafael Schächter und anderen Beteiligten, sodass ein Zusammenwirken aus Klang, Bild und Text entsteht.

Mit „Defiant Requiem“ will Murry Sidlin an Schächters Entschlossenheit erinnern, aber auch die übersinnliche Kraft der Kunst ins Bewusstsein rufen „Defiant Requiem“ bringt ein Vermächtnis von Theresienstadt zu Bewusstsein: „Schächter und seine Mithäftlinge haben gezeigt, dass es möglich ist, auf das Schlechteste der Menschheit mit dem Besten der Menschheit zu antworten. Dem Terror des Nazi Regimes setzten die Inhaftierten Musik, Weisheit, Mut und Hoffnung entgegen.“

Die Historie

Mit einem Satz geschmuggelter Noten und einem alten Klavier organisierte, zwischen 1943 und 1944 Rafael Schächter, der Absolvent des Prager Konservatoriums, im Keller einer Baracke Chorproben. ER wählte das dramatische Werk Verdis wegen der musikalischen Intensität und des Librettos aus. Schon nach kurzer Zeit wuchs das Ensemble auf 150 Personen an. Zunächst fanden die Treffen heimlich statt, denn das Musizieren war ursprünglich von der SS verboten worden. Dies änderte sich als die Nationalsozialisten begannen die kulturellen Aktivitäten in Theresienstadt zu Propagandazwecken zu benützen. Es gab Ausstellungen, Lesungen, und Theatervorstellungen. Verdis „Messa da Requiem“ wurde insgesamt sechzehn Mal im Lager aufgeführt.

Im Juni 1944 kam eine Delegation des Internationalen Roten Kreuz, begleitet von hochrangigen SS-Offizieren ins Lager. Durch ein unglaubliches Täuschungsmanöver gelang es den Nazis die Delegation und damit die Welt über die wahren Zustände in Theresienstadt irrezuführen. Rafael Schächter und sein Chor wurden gezwungen, die Delegation mit einer Aufführung von Verdis Requiem zu unterhalten“ – dies war ihr letztes Konzert! Im Oktober 1944 wurden auch Schächter und alle verbliebenen Mitwirkenden nach Auschwitz deportiert, die meisten wurden sofort nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet. Schächter überlebte Auschwitz, kam aber vermutlich auf einem der Todesmärsche ums Leben.

Die Defiant Requiem Foundation, ist eine von Murry Sidlin gegründete Non-Profit-Organisation mit Sitz in Washington D.C. Das Zentrum ihrer Arbeit ist die Erinnerung an Rafael Schächter und an die Gefangenen von Theresienstadt wachzuhalten.

Mitwirkende: Dirigent: Murry Sidlin, Orchester Wiener Akademie, Tschechischer Philharmonischer Chor Brno, Aga Mikolaj, Janina Baechle, Bruce Sledge, Jongmin Park, Katharina Stemberger, Erwin Steinhauer

