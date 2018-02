TEXTE. BEST OF HIETZING

„Texte. Preis für junge Literatur“ ist eine internationale Plattform für Jugendliche von 14 bis 19 Jahren, die Freude und ein besonderes Interesse daran haben, sich mit der deutschen Sprache intensiv auseinander zu setzen, an einem Schreibwettbewerb teilzunehmen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und sich bei einem Schreib-Mentoring einzubringen.



Der Wettbewerb 2017 begann am 4. September mit der Einreichung kurzer Texte in deutscher Sprache zum Thema „Hals über Kopf“. Lesung aus den besten Einreichungen aus Hietzing zu "Texte. Preis für junge Literatur 2017" findet am 27.02.2018, um 18:00 Uhr in der Klimtvilla, Feldmühlgasse 11, 1130 Hietzing statt.



Interpretation der Texte: Cornelius Obonya

Moderation: Christoph Braendle

Musik: Bako Jovanovic