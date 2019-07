teatro: HEIDI

Diesen Sommer dreht sich auf der Bühne des Stadttheaters Mödling alles um Heidi.

Im einundzwanzigsten Jahr des Bestehens von teatro dient der Roman von Johanna Spyri als Inspirationsquelle.



Das Waisenmädchen Heidi wohnt bei seinem grantigen und einsiedlerischen Großvater in den Alpen. Weit weg von zu Hause und allein in den Bergen hat Heidi viele Wünsche.

Ihre einzige Gesellschaft sind der junge Peter, der alle Mädchen blöd findet, und die Ziegen, die nur das Fressen im Sinn haben. Doch plötzlich gehen Heidis Wünsche in Erfüllung.

Begleiten Sie Heidi bei ihren Abenteuern und lassen Sie sich von ihr in ihre bezaubernde, mystische Bergwelt entführen, in der Unmögliches möglich wird.