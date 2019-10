Tauchen Sie ein in den Kosmos Gugging

Kosmos Gugging!

Es begann mit Zeichentests. Leo Navratil, Psychiater der Heil- und Pflegeanstalt Maria Gugging, führte in den 1950er-Jahren Zeichentest bei seinen Patienten durch – einige der entstandenen Blätter beeindruckten Navratil in ihrer künstlerischen Eigenart so sehr, dass er damit den Weg an die Öffentlichkeit suchte. Auch die Avantgarde der 1960er-Jahre wurde aufmerksam: Künstler*innen und Literat*innen wie Loys Egg, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl, Peter Pongratz, Arnulf Rainer und andere griffen die Impulse aus Gugging auf und setzten sich mit den Künstlern und ihren Arbeiten auseinander. Damit begann der beeindruckende Aufstieg der Gugginger Künstlergruppe, deren Arbeiten das museum gugging seit 2006 präsentiert. Johann Hauser, Oswald Tschirtner oder August Walla sind große Namen in der Kunstwelt geworden. Heute sind es Laila Bachtiar, Leonhard Fink, Günther Schützenhöfer und andere, die in Gugging leben und arbeiten und den Ruf des Hauses fortführen. Tauchen Sie ein in die Welt Guggings!