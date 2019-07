Das Tanztheater Wuppertal lässt Pina Bausch wieder aufleben

Pina Bausch zeigte die Produktion " Mascura Fogo" erstmals 1998 in Kooperation mit der EXPO in Lissabon. Zehn Jahre nach dem Ableben der Tanztheaterlegende nimmt das Tanztheater Wuppertal das humorvolle Mirakel aus Tanz, Text und Video wieder auf. Eine Tänzerin wäscht im Schaumbad Geschirr, eine Wassermelone zerbricht, eine Diva präsentiert sich im Luftballonkleid. Als Hintergrund ein erstarrter Lavastrom. Mit einer der bedeutendsten Choreografien des 20. und 21. Jahrhunderts nimmt das ImPulsTanz-Festival an vier Abenden wieder Kontakt mit Pina Bausch auf.