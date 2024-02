Tanz:Fest Gastein, Winter Edition - Mitmachen & Gewinnen!

Mit Workshops von Standard und Latein über Discofox, Swing & Lindyhop – gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten sich auszuprobieren. Die Tanzlehrer der Tanzschule Chris aus Wien sowie vom Tanzloft Saarland by Tanzschule Zentz und Tanzstern Salzburg by Tanzschule Gerhard Bayer garantieren Ihren tänzerischen Fortschritt und sorgen für unvergessliche Tanzerlebnisse in atemberaubender Winterkulisse .

3-Tages-Tanz-Pass mit Unterbringung im Hotel Norica für 2 Personen. Von 15. - 17. März 2024, Freitag bis Sonntag, sind alle Tanzworkshops, Practice-Einheiten und unsere Tanz:Fest Highlights Inkludiert. Außerdem warten ein gemütlicher Winterspaziergang und Hüttenabend im Angertal (inkl. Transfer, Glühweinempfang, Abendessen), Eintritt zur Chassé to Aprés inkl. Welcome Drink und ermäßigter Eintritt in die Alpentherme Gastein.

Das Programm - Tanz:Fest Gastein

www.tanzfestgastein.com

Unter den zahlreichen Tanzworkshops stechen besonders die lebhaften Salsa- und Bachata-Workshops hervor, die sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Tänzer angeboten werden. Für Liebhaber des klassischen Tanzes bieten die Slowfox- und Wiener Walzer-Technik-Workshops mit ihrer Eleganz und Präzision ein besonderes Erlebnis, wobei Teilnehmer*innen auf jedem Niveau willkommen sind und ihre Fähigkeiten unter der Anleitung erfahrener Tanzlehrer perfektionieren können.

Das Tanz:Fest Gastein glänzt mit einem abwechslungsreichen Abendprogramm, das den Teilnehmern unvergessliche Erlebnisse bietet. Der Veranstaltungsreigen beginnt mit der herzlichen "Welcome Party" am ersten Abend, gefolgt vom stimmungsvollen Tanzabend im Glocknerkeller. Ein besonderes Highlight ist die gemütliche Winterwanderung mit anschließendem Hüttenabend im Angertal, welche die natürliche Schönheit Gasteins in den Fokus rückt. Den Höhepunkt bildet die spektakuläre "Chassé to Aprés"-Tanznacht im Kongresszentrum des Kongress Gastein, die als gesellschaftliches Großereignis den krönenden Abschluss des Festivals darstellt.

Das Programm ist so gestaltet, dass Workshops sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag mit demselben Inhalt wiederholt werden. Dies ermöglicht es den Teilnehmenden, keine ihrer Lieblingstanzeinheiten zu verpassen und das Winterurlaubs-Feeling in Gastein voll auszukosten.

Nicht nur das Tanzen steht im Vordergrund. Das Tanz:Fest verbindet aktive Erholung mit gesellschaftlichen Anlässen: Tagsüber locken die schneebedeckten Pisten Gasteins alle Wintersportbegeisterten. Für Entspannung nach dem Tanz sorgt die Alpentherme Gastein, wo Teilnehmende in heilendem Thermalwasser ihre müden Muskeln regenerieren können.

Die Anmeldung zum Tanz:Fest Gastein Winter Edition 2024 und alle Informationen zum Stundenplan sowie zur Unterkunft sind auf der Website www.tanzfestgastein.com verfügbar.

Seien Sie dabei, wenn Gastein zum Treffpunkt für alle Tanzbegeisterten!