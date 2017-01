T21BÜNE Ensembles - Eröffnungsgala

Knapp nach Jahresbeginn feiert das T21BÜNE Ensemble den Startschuss der ersten Schauspielschule für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und beginnt mit dieser Eröffnungsgala ihren regelmäßigen Vorstellungsbetrieb. In Kooperation mit dem MuTh werden unter dem Motto „Vor der Kunst sind alle gleich“ 3 – 4 Produktionen jedes Jahr auf der Bühne der Wiener Sängerknaben zu sehen sein.



Gemeinsam mit prominenten Künstlern und Künstlerinnen – langjährigen Wegbegleitern und „Friends“ wie zum Beispiel Carole Alston, Ingrid Burkhardt, Ruth Brauer, Marika Lichter, Erwin Steinhauer, Martina Ebm, Christian Frank, Tommy Hojsa, Gregor Bloéb, u.v.m. – wird ein unvergesslicher Abend gestaltet, der im Zeichen der Inklusion, des gegenseitigen Respekts und der Kunst von Menschen mit besonderen Bedürfnissen steht.



Unter dem Motto: I Dance with Friends findet die Eröffnungsgala des T21BÜNE Ensembles am 20. Januar 2017 um 19.30 Uhr statt.

Mehr Informationen zu den geplanten Veranstaltungen und Tickets erhalten Sie unter www.muth.at