Symposion Dürnstein 2019: Demokratie! Zumutung oder Zukunft?

Die Alternative zu Demokratie ist Demokratie: doch wie soll sie aussehen? Die traditionelle repräsentative Demokratie scheint global in der Krise. Neue Formen der Partizipation, der Kontrolle und Mitbestimmung sind notwendig, um in einer globalisierten Welt und unter dem Vorzeichen demographischer Veränderungen Demokratie weiter zu entwickeln.



"Es geht nicht nur um die Diagnose. Wichtig ist die Therapie."

Ursula Baatz



Das Symposion Dürnstein lädt vom 7. bis 9. März 2019 wieder hochkarätige Gäste ein, darunter die PolitikwissenschaftlerInnen Ulrike Guérot ( DE) und Hans Vorländer ( DE), den Präsidenten des Forum Alpbach Franz Fischler (AT), den Politikwissenschaftler und Soziologen Colin Crouch (GB) und das Büro für Zukunftsfragen (AT).

Moderiert wird das Symposion Dürnstein von Claudia Reiterer und Joachim Schwendenwein.



Die Vorträge werden in die englische und deutsche Sprache übersetzt.