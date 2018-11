Symphonische Prince-Show vom größten Fan liebevoll gestaltet

Am 4. Dezember ist diese Show auch in der Wiener Stadthalle zu sehen. Dabei werden die Hits von Prince, aber auch selten gehörte Songs von einem großen Symphonieorchester, einer All-Star-Band und ausgewählten Sängern interpretiert. Umrahmt wird das von einer Produktion, die auch Video-Inhalte zeigt, die vom Prince-Estate zur Verfügung gestellt wurden.

In Bezug auf die Auswahl der Songs hielt sich Questlove an das Motto: Ein bisschen von allem! „Ich habe dafür ein paar Fan-Favoriten ausgesucht, ein paar Hits, B-Seiten, Film-Soundtrack-Schnipsel, Obskures und natürlich ,Purple Rain‘“, erklärte der Amerikaner der Washington Post. „Orchestrales war 30 Jahre lang ein wichtiger Teil der Musik von Prince. Deshalb ist diese Show eine natürliche Fortsetzung seines Schaffens. Ich glaube, so eine Show hätte es auch gegeben, wenn er noch am Leben wäre.“