Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl sind am Sonntag, 14. Juli 2019, 20 Uhr zu Gast auf der summerstage.

Alte Liebe, neuer Wahnsinn – die paartherapeutische Erfolgsproduktion geht in die nächste Runde.

Denn das letzte Wort zwischen dem sympathischen Power-Couple ist noch lange nicht gesprochen. Lieber machen die beiden einander in unterhaltsamer Verlässlichkeit und amüsanter Spitzfindigkeit auf höchstem Text-Niveau auch in ihrem neuen Programm, das im Jänner im Rabenhof Premiere hatte, weiterhin eine Szene nach der anderen – ihr treuherziges Ehegelübde stets im Blick.

Alle Infos zu Programm, Anreise und Spreisekarte finden Sie auf www.summerstage.at