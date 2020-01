STRICTLY BALLROOM

„Die perfekte Ballnacht beginnt mit vielen Vorbereitungen“, lacht Elisabeth Perwanger, Area-Manager Steigenberger Hotels, „dazu gehört sicherlich auch die genussvolle Stärkung vorab. Und genau darauf hat sich unser Küchenteam eingehend vorbereitet.“

Mehr als 450 Bälle finden jedes Jahr in Wien statt, überall ertönt der Dreiviertel-Takt und die schönsten Locations locken mit rauschenden Festen. Das Béla Béla präsentiert genau rechtzeitig – zum Beginn der Ballsaison - ein 3-Gang-Menü oder ein Share & do not Care-Connecting-Dinner, bei dem die Philosophie des „Sharing-Food“ zum Tragen kommt. Die Rosa Entenbrust auf Tompinambur, Rote Rübe und geröstete Nüsse, ein im Ofen gedämpftes Filet vom Silberlachs, das Kalb & Knusper, Kräftiger Zander oder Aromatische Hühnerbrust, zum Abschluss kombiniert mit Béla Béla’s Desservariationen – der Start in die Nacht der Nächte wird zum kulinarischen Erlebnis.

Reservierungen unter +43 (0) 1 534 04 – 920, belabela@herrenhof-wien.steigenberger.at

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Samstag durchgehend bis 22:30 Uhr

Frühstück im Béla Béla

Montag bis Freitag von 06:30 bis 10:30 Uhr

samstags, sonntags & feiertags von 07:00 bis 12:00 Uhr

