Sternstunden für Musikbegeisterte beim Liszt Festival Raiding

Nach einem fulminanten Festivalauftakt im Juni 2021 begibt sich das Liszt Festival Raiding erneut auf eine spannende Reise mit einem faszinierenden Konzertangebot. Der Oktober-Zyklus steht, wie schon der Juni, ganz im Zeichen der 100-jährigen Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich und Franz Liszts Geburtstag jährt sich am 22. Oktober zum 210. Mal. Das Liszt Festival Raiding setzt sein Programm in Bezug zu diesen historischen Ereignissen und bietet somit vom 15. bis 24. Oktober direkt am Geburtsort von Franz Liszt eine Programmvielfalt, die abwechslungsreicher nicht sein könnte. Die Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz präsentieren mit der Herbst-Reihe des Liszt Festivals wie gewohnt Orchesterklänge, Klavier- und Liederkonzerte und atemberaubende Grenzgänger-Musik.