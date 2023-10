Stermann und Grissemann - Zum 100. Geburtstag von LORIOT | 12. November im GLOBE Wien

Zum 100. Geburtstag des Großmeisters spielen und lesen Stermann und Grissemann die beliebtesten Sketches aus ihren beiden Programmen „Die Ente bleibt draußen“ und „Das Ei ist hart“. Am Klavier auch diesmal wieder die großartige Philippine Duchateau.



"Mein Mann ist etwas voll um die Hüften." – Wem beim Betreten eines Herrenbekleidungsgeschäfts unweigerlich dieser Satz ins Gehirn schießt, der ist wohl auf angenehmste Weise Loriot-infiziert.



Diese sympathische Krankheit führt beim Anblick eines devoten Oberkellners zu einem sofortigen: "Sie werden mir jetzt wohl nicht ins Essen quatschen" und am Heiligen Abend gebetsmühlenartig selbstverständlich zu: "Früher war mehr Lametta".



Man kann nicht anders. Man kann nicht widerstehen, Loriot unaufhörlich zu zitieren. Man kann sich aber die liebevolle Durchleuchtung des deutschen Strickwesten-Spießers auch vortragen lassen.



Also, essen Sie Ihren Kosakenzipfel zu Ende, binden Sie sich Ihren Schlipth... Äh, Verzeihung, Schlips und schauen Sie sich das an.

Es wird nicht zu Ihrem Nachteil sein!

Ach was.

Mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann

Am Klavier, am Klavier: Philippine Duchateau