Stefan Leonhardsberger: Welthits in Mundart

Aufgewachsen in Lasberg bei Freistadt, wird Stefan Leonhardsberger in der Schule „mit dem Theatervirus infiziert“. Nach der Matura habe sein Lehrer zu ihm gesagt: „ Stefan, du kannst gar nichts anderes machen als Schauspielerei.“ Also studiert Leonhardsberger das dann auch an der Anton-Bruckner-Universität in Linz. 2010 singt er bei einem Vorsprechen am Stadttheater Ingolstadt Songs von Johnny Cash und wird engagiert.

Es folgen Film- und Fernsehrollen in BR, ARD und ORF. Parallel entwickelt Leonhardsberger mit Paul Klambauer Bühnenprogramme wie „Da Billi Jean is ned mei Bua“ oder das Projekt „ Stefan Leonhardsberger und die Pompfüneberer“, die im süddeutschen Raum bereits 45.000 Zuschauer begeisterten.

