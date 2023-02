"STARKE STIMMEN, STARKE FRAUEN" zum internationalen Frauentag 2023

Beim Konzert #WEARE - STARKE STIMMEN, STARKE FRAUEN machen Virginia Ernst und ihre Musikkolleginnen im Kollektiv auf die nach wie vor spürbar ungleiche Behandlung von Männern und Frauen aufmerksam. „Wie schon seit 2018 bündeln wir unter #WEARE Frauenpower, supporten uns gegenseitig und machen uns für die Gleichstellung stark. „We are better together“, unser Motto ist Programm!“, so Virginia Ernst.

Das Line-Up im Globe Wien:

Virginia Ernst

Kernölamazonen

Schick Sisters

Lisa Pac

Poxrucker Sisters feat. Katharina Strasser

Erika Pluhar

Lizz Görgl

Malarina

Stella Jones

Arina

Special Guest: Michael Niavarani & das Simpl Ensemble

Moderation: Silvia Schneider

Die Unterstützung von Frauen und Mädchen ist dem gesamten #WEARE Team eine Herzensangelegenheit, weshalb auch für die kommende Konzertreihe ein karitatives Projekt unterstützt werden wird.