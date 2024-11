Stadttheater Wiener Neustadt: Erika Pluhar & MoZuluArt

Die große Schauspielerin und Chansonnière Erika Pluhar widmet sich gemeinsam mit MoZuluArt der universellen Sprache der Musik: Europäische Klassik mischt sich mit afrikanischem A-cappella-Gesang. Den Anfang nahm das Ensemble mit einem Konzert anlässlich „10 Years End Of Apartheid“ und entwickelte sich rasch zu einem Aushängeschild in Sachen Weltmusik in Österreich. Eines der Gründungsmitglieder ist Vusa Mkhaya Ndlovu, der aus Simbabwe stammt und als Conférencier durch das Programm führt – das Ensemble wurde in Deutschland mit einem Comedy-Preis ausgezeichnet.

Erika Pluhar, Gesang

Klaus Trabitsch, Gitarre

Roland Guggenbichler, Klavier



MoZuluArt:

Ramadu, Gesang, Djembe

Vusa Mkhaya Ndlovu, Gesang, Djembe

Blessings Nqo Nkomo, Gesang, Djembe