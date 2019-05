Spielerisch für die Zukunft rüsten!

In den MINT-Robotik-Kursen von RoboManiac wird die Grundlage für die nächste Generation an Programmierern, App-Entwicklern, Spieldesignern, Ingenieuren und Erfindern ausgebildet – und zwar auf spielerische Art und Weise. Kinder werden für Informatik und Technik begeistert und so schon im frühen Alter auf zukünftige Berufe vorbereitet. Der Schwerpunkt der Feriencamps leigt auf den MINT-Fächern, das heißt, dass komplexe Aufgaben mit Hilfe von Kompetenzen aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaft und Technik gelöst werden.

Es wird gemeinsam geforscht, getüftelt und gebaut – so werden Problemlösungskompetenz, Kreativität, logisches Denken, Fingerfertigkeit, Teamgesit und visuelle Vorstellung spielerisch geschult.