SPIEL SATZ SIEG

Die Bilder sind noch gut in Erinnerung. Graz als Sinnbild für ein Tennisjahr, in dem eine Aufbruchstimmung spürbar ist. 6000 feierten die Daviscup-Helden, ließen phasenweise an die Zeit der drei Musketiere erinnern, die von 1989 bis 1995 die Massen begeisterten. Dominic Thiem hat Türen geöffnet, zusätzlich wurde Thomas Musters Prognose wahr, der stets behauptete, dass für einen Aufschwung auch die Teamerfolge zählen.



Österreichs Tennis nur auf Dominic Thiem zu beschränken, ist freilich ungerecht und auch falsch. Oliver Marach ist die Nummer eins der Doppelwelt, als erster Österreicher überwintert er an der Spitze des Rankings. Alexander Peya siegte heuer in Wimbledon und im Schatten von Thiem sind junge Österreicher im Ranking im Vorwärtsgang. Nicht zu vergessen Jürgen Melzer, der auch heuer wieder famose Daviscup-Einsätze verbuchen konnte und seine erfolgreiche Einzelkarriere nun beendet.



Das KURIER-Magazin " Tennis" würdigt diese Leistungen mit ausführlichen Berichten, bietet aber auch zahlreiche Interviews mit den wichtigsten Tennis- Größen des Landes und einen wichtigen

Überblick über die Turnierlandschaft und die Besten der Saison. Erhältlich ist das Magazin ab 5. Dezember 2018 im Handel und für KURIER Clubmitglieder zum Sonderpreis auf www.kurierclub.at.