Spezialführung & Filmvorführung zur Ausstellung EMBRACING MUSIC - LEONARD BERNSTEIN AT 100

Ein Leben für die Musik

Der Alleskönner als Dirigent, Komponist, Pianist und nicht zu letzt als leidenschaftlicher Pädagoge wusste ein Publikum aller Altersklassen zu begeistern.

Wie in aller Welt heißt es jetzt auch im Haus der Musik: „Happy Birthday, Lenny!“



Die Ausstellung zeigt persönliche, handschriftliche Dokumenten aus der Feder des Maestro aus Massachusetts, „Behind-the-scenes“- Fotos und Arbeitsskripte zu TV-Aufzeichnungen sowie neue Bilder und Exponate aus dem

HistorischenArchiv der Wiener Philharmoniker. Impressionen aus den „Young People’s Concerts“ geben Einblick in Bernsteins Verständnis von Musikvermittlung und bezeugen seine Pionierleistungen auf diesem Gebiet. Das YPC-Programm wurde in den USA auf dem TV-Sender CBS mehrmals pro Jahr, zunächst live, danach als Aufzeichnung, ausgestrahlt und beeinflusste eine ganze Generation junger Musiker und Musikfans. Von 1958 bis 1972 wurden insgesamt 53 Konzert-Sendungen aufgezeichnet, Bernstein und das New York Philharmonic Orchestra präsentierten dabei unterschiedlichste Themen wie „Was ist klassische Musik?“, „Wer ist Gustav Mahler?“ oder „Humorin der Musik“. Mit viel Hingabe und mit viel Liebe zum Detail demonstrierte Bernstein die vielen Feinheiten der Musik – in einer Weise, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern konnte. Ein Frack, Noten, Partituren sowie Bilder skizzieren in der Schau auch Bernsteins sehr engeVerbundenheit mit den Wiener Philharmonikern, mit denen er 197 Konzerte gegeben hat. Im März 1966 begann mit Verdis „Falstaff“ an der Wiener Staatsoper die jahrzehntelange, fruchtbare Zusammenarbeit Bernsteins mit den Wiener Philharmonikern. Viele weitere Aspekte und Exponate rund um dieses Orchester sind im ersten Stock des Klangmuseums zu sehen.