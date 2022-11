Soweto Gospel Choir im GLOBE Wien

Die 3maligen Grammy Gewinner verbreiten seit fast 20 Jahren Spaß und gute Laune rund um den Globus. Dabei haben sie die Bühne unter anderem mit Musikgrößen wie U2, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, Red Hot Chili Peppers und Josh Groban geteilt. Südafrikas erfolgreichste Künstler laden zu einem unvergesslichen Abend voller inspirierender afrikanischer Gospel Musik ein.

Bestehend aus einem Mix aus traditioneller und zeitgenössischer Musik, atemberaubenden Kostümen und großartigen Stimmen hören sie in der ersten Hälfte des Konzerts „Songs of the Free“, einem Programm zu Ehren Nelson Mandelas und in der Zweiten widmet sich der Chor aus Soweto internationalen Gospel Klassikern, neu und einzigartig interpretiert.

Neben bekannten Songs wie „Amazing Grace“, Leonard Cohen´s „Hallelujah“ und „Freedom Songs Medley“, stehen auch traditionelle, südafrikanische Hymnen auf dem Programm.