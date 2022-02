Anlässlich des Weltfrauentages findet in der Secession gemeinsam mit KURIER eine Sonderführung statt. Vergangenheit und Gegenwart in der KünstlerInnenvereinigung:

Elena Luksch-Makowska im Rahmen der Beethovenausstellung 1902 und Dineo Seshee Bopape 2022.

Dineo Seshee Bopape, geboren 1981 in Polokwane, lebt und arbeitet in Johannesburg. In ihren eindrücklichen Installationen und Videoarbeiten beschäftigt sich Dineo Seshee Bopape ausgehend von der Geschichte ihres Heimatlands Südafrika mit Erinnerung und Herrschaftsmacht über Land und Körper in Bezug auf die Lebenserfahrungen afrikanischer Völker. Ihre Arbeit ist geprägt von der Suche nach einer visuellen, klanglichen und materiellen Sprache, die eine eigenständige Ästhetik beschwört. Sie bringt die Wiederstandfähigkeit und Heilung der afro-diasporischen Völker ebenso zum Ausdruck wie die anhaltenden Energien des Widerstands und der Emanzipation von der Gewalt des übermächtigen kapitalistischen Patriachats.

Ihre Ausstellung ist bis 12.6.2022 in der Secession zu sehen.