Sonderführung im Kunsthistorischen Museum

HOLBEIN. BURGKMAIR. DÜRER

RENAISSANCE IM NORDEN

Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien und des Städel Museums, Frankfurt am Main 19. März bis 30. Juni 2024.

Das Kunsthistorische Museum widmet sich in seiner großen Frühjahrsausstellung drei der wichtigsten Wegbereiter der Renaissance im Norden – Hans Holbein d.Ä. (um 1464–1524), Hans Burgkmair d.Ä. (1473–1531) und Albrecht Dürer (1471–1528).

Dabei rückt die Schau ein bislang wenig beachtetes Zentrum dieser Zeitenwende in der Kunst in den Fokus: die freie Reichs- und Handelsstadt Augsburg. Anhand von über 170 hochkarätigen Gemälden, Skulpturen, Zeichnungen, Druckgrafiken, Goldschmiede- und Plattnerarbeiten aus dem reichen Bestand des Kunsthistorischen Museums und aus führenden internationalen Museumssammlungen wird veranschaulicht, welche Innovationskraft von der Metropole Augsburg ausging. Als ihre wichtigsten Maler um 1500 können Hans Burgkmair und Hans Holbein d.Ä. gelten. Insbesondere Burgkmair spielte eine Schlüsselrolle bei der Übernahme moderner italienischer Kunstformen, der Entwicklung bzw. Perfektionierung neuer Drucktechniken und den ersten weitgehend authentischen Darstellungen außereuropäischer Völker.

Im Kunsthistorischen Museum wird erstmals eine bedeutende Auswahl der wichtigsten Tafelbilder, Zeichnungen und Druckgrafiken Holbeins d.Ä. jenen Burgkmairs gegenübergestellt. Zu den Höhepunkten gehören etwa Holbeins Bildnis des Jakob Fugger und seine Heilige Katharina oder Burgkmairs Bildnisse des Ehepaars Schellenberger, seine prachtvolle Geschichte der Esther sowie der Farbholzschnitt Der Tod überfällt ein Liebespaar. Ergänzt werden diese Werke um frühe Arbeiten Hans Holbeins d.J. (1497–1543), darunter das Doppelbildnis des Jacob Meyer zum Hasen und seiner Frau Dorothea Kannengießer. Sie treffen auf hochkarätige Werke Albrecht Dürers (1471–1528), etwa seinen Entwurf Auferstehung Christi, der für die Augsburger Fugger-Kapelle entstand. Hinzu kommen noch Arbeiten weiterer (nicht nur Augsburger) Künstler der Zeit wie des Malers Ulrich Apt d.Ä., des Malers und Zeichners Jörg Breu d.Ä. oder des Bildhauers Hans Daucher, der unter anderem die beiden Putten aus der Fuggerkapelle bei St. Anna in Augsburg schuf. Die hochkarätigen Leihgaben stammen u. a. aus den Staatlichen Museen zu Berlin; den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek, München; der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha; dem Städel Museum, Frankfurt an Main; dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln; dem Kunstmuseum Basel; dem Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg; der Kunsthalle Hamburg; den Kunstsammlungen und Museen Augsburg, dem Maximilianmuseum, Augsburg, und dem Metropolitan Museum of Art, New York.