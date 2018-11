SONDERFAHRT MIT DER FLEXITY-BIM

Seit über 20 Jahren wächst die Zahl an Niederflurstraßenbahnen in Wien stetig. Der Flexity ist zu 100% barrierefrei und setzt diesen Weg fort, indem er in den nächsten Jahren sukzessive die letzten Hochflurmodelle ins Netz, immerhin das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt, ersetzt. Bis zu 156 Flexity-Straßenbahnen, aber jedenfalls 119, werden in den nächsten Jahren produziert. Ab Ende 2018 wird das erste Niederflurfahrzeug des Modells Flexity mit Fahrgästen durch Wien fahren.