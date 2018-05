Sommerfrische mit Gustav Klimt am Attersee

In eine andere historische Villa entführt ein zeitgenössisches Werk, das ebenfalls im Klimt-Zentrum zu sehen ist: Die Schweizer Künstlerin Nives Widauer gewährt mit ihrer Videoinstallation „Time Tunnel“ Einblicke in die Villa Paulick in Seewalchen am Attersee. Dort haben einander Klimt und Emilie Flöge gerne getroffen. In einer Kamerafahrt vom Boden des Attersees bis hinauf über das Dach der Villa kann der Besucher diese historischen Räume erkunden. Ebenfalls auf Erkundung kann man am Ufer des Attersee gehen: Der Klimt-Themenweg entlang der Promenade in Kammer-Schörfling und Seewalchen gibt einen Überblick über Klimts Leben und Werk.