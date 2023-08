Solisten der Wiener Philharmoniker | 3. September im THEATER IM PARK

Eine beschwingte Botschaft mit Walzern, Polkas und TĂ€nzen in solistisch reizvoll kammermusikalischer Besetzung, prĂ€sentiert von Solisten der Wiener Philharmoniker: Eine Einladung an das Publikum, zu KlĂ€ngen der Strauß-Dynastie, Franz Lehars u.a. eine einzigartige Veranstaltung in gelöster AtmosphĂ€re zu genießen. Mit Carl Michael Ziehrers zĂŒndenden Marsch Hereinspaziert am Beginn, stehen neben rasanten Polkas zwei der populĂ€rsten OuvertĂŒren, jene zur Operette Der Zigeunerbaron und Eine Nacht in Venedig, auch die schönsten und populĂ€rsten Walzer, wie Wo die Zitronen blĂŒhn, oder der fetzige Csardas aus Ritter Pasman auf dem Programm. Zum krönenden Abschluss des Konzerts wird, ganz der Wiener Tradition entsprechend, der Donauwalzer von Johann Strauß zu hören sein. Seit Bestehen des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker, versteht sich dieses traditionsreiche Konzert als musikalische Friedensbotschaft an alle Menschen. Ganz in diesem Sinne und in der Hoffnung auf eine Entspannung der allgemeinen Weltlage freuen sich die Musiker, alle aus dem Kreis der Wiener Philharmoniker, mit dieser Walzer-Matinee das Publikum zu begeistern.

Maxim Brilinsky: Violine

Katharina Engelbrecht: Violine

Elmar Landerer: Viola

Franz Bartolomey: Violoncello

Herbert Mayr: Kontrabass

Walter Auer: Flöte

Gregor Hinterreiter: Klarinette

Sophie Dervaux: Fagott

Josef Reif: Horn