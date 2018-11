„Smart Lies – alles smart?“

12 Autorinnen und Autoren haben sich mit dem Thema Digitalisierung und dem Wahn, alles zu vernetzten beschäftigt und dabei vermischen sich nicht selten Fiktion und Realität.

Smarte Geräte sind oft gar nicht so intelligent wie sie auf den ersten Blick scheinen. Sie brauchen etwa gerade dann ein Update, wenn man selbst dringend etwas von ihnen benötigt. Etwa in dem Moment, in dem gerade ein Patient am Narkose-Gerät hängt und auf eine Operation wartet. Oder ausgerechnet dann, wenn Hochbetrieb in einem Hochhaus herrscht und 100 Menschen gleichzeitig mit dem Lift zu ihrer Arbeitsstätte fahren wollen, während der Aufzug ein Virus-Update einspielt. Sie können sich jetzt aussuchen, welche dieser beiden Geschichten erfunden ist.

Oft sind smarte Dinge auch einfach kleine Spionagegeräte. Es muss dabei gar nicht die NSA sein, die mitlauscht und uns zusieht. Das können völlig Fremde tun, weil es ihnen gerade Spaß macht, oder sie einen finanziellen Nutzen daraus schlagen. So wurde etwa ein Paar beim Sex von seinem Smart-TV im Wohnzimmer beobachtet und der Clip landete im Netz.

Manche der Geschichten in der Buch-Anthologie führen uns vor Augen, wie wir Menschen immer häufiger die Herrschaft über unsere eigenen Entscheidungen abgeben und uns auf Algorithmen und Maschinen verlassen. Die Geschichte von Josef Wukovits handelt etwa davon, was passieren kann, wenn sich ein Staubsaugroboter plötzlich bewusst gegen ihren Besitzer wendet.

Was aber, wenn ein vernetzter Vibrator von einem fremden Unbekannten geknackt wird, und der steuert diesen nicht nur aus der Ferne, sondern beobachtet sein Opfer auch noch über die eingebaute Kamera? Darum geht es etwa in der Geschichte, die KURIER-Journalistin und Co-Herausgeberin des Buches verfasst hat.

Barbara Wimmer schreibt seit 2010 für die KURIER-Futurezone und ist täglich mit Geschichten über vernetzte Geräte konfrontiert. Sie bekommt die kleinen und größeren Probleme der Computer-Mensch-Beziehung hautnah mit und hat diese Erlebnisse in die Literatur einfließen lassen.

edition mono finden Sie Informationen zum Buch und zum Verlagmono finden Sie hier

Die Bücher sind zudem in der Buchhandlung Walther König im Museumsquartier Wien sowie bei Ortner Bücher in der Tigergasse 19 in 1080 Wien lagernd und mit ISBN in jeder Buchhandlung in ganz Österreich bestellbar.