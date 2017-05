Sky Sport Night: UEFA Champions League

Vorhang auf zur Sky Sport Night

Am 3. Juni vereint sich die Königsklasse des Fußballs mit jener des Theaters: Sky veranstaltet ein Premium Viewing des UEFA Champions League Finales im geschichtsträchtigen Wiener Volkstheater. Welche Klubfarben das Theater zu diesem außergewöhnlichen Event zieren werden, steht am Mittwoch, 10. Mai fest. Aktuell kämpfen noch Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus Turin und AS Monaco um einen Platz im Finale des prestigeträchtigsten Klubbewerbs der Welt.

Ablauf

ab 19:30 Uhr: Einlass und Vorberichterstattung in der roten Bar sowie im weißen Salon des Volkstheaters

ab 20:30 Uhr: Anmoderation im Saal

ab 20:45 Uhr: Anpfiff und Live-Übertragung des Finales in Ultra HD auf der großen Leinwand

Ort: Volkstheater Wien